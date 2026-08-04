Raccord pour buses/Raccords filetés

Pour fixer les buses HP et les accessoires directement sur la poignée-pistolet (avec raccord à vis de buse) - 1 x EASY!Lock 22 / 1 x EASY!Lock 20

Raccord pour buses/raccords filetés servant à fixer les buses haute pression et les accessoires directement sur la poignée pistolet (avec raccord pour buse fileté). Raccords : 1x M 22 x 1,5 et 1x M 18 x 1,5.

Spécifications

Données techniques

Filetage du raccord EASY!Lock
Poids avec emballage (kg) 0,3
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