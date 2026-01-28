FloorPro Deep Cleaner RM 69 eco!efficiency, 10l
Intensieve reiniger geoptimaliseerd voor gebruik met de eco!efficiency modus van onze schrobzuigmachines. Krachtig tegen olie- en vetvlekken in logistieke en productieomgevingen.
Extra krachtige reiniging, gemakkelijk scheidbaar en laag-schuimend: met zijn krachtige formule is de alkalische FloorPro Deep Cleaner RM 69 eco!efficiency speciaal ontworpen voor gebruik met de eco!efficiency modus van Kärcher schrobzuigers. Het verwijdert betrouwbaar vervuiling door vet en olie van industriële vloeren en andere oppervlakken in industriële omgevingen, zoals ESD-vloeren, doorlopende dekvloeren of oppervlakken gecoat met epoxyhars. De effectieve vetreiniger is ook uiterst effectief voor handmatige reiniging, gemakkelijk scheidbaar en, dankzij het ontbreken van silicones, ideaal voor gebruik in de metaalbewerking en verwerkingsbedrijven.
Specificaties
Technische gegevens
|Inhoud van de verpakking (l)
|10
|Verpakkingseenheid (Stuk(s))
|1
|pH
|12,2
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|10,9
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
- B 110 R Bc + R75 +Dose +SSD
- B 110 R Bc +D75 +Dose+SSD
- B 110 R Bc Dose +D75
- B 110 R Bp +R75
- B 110 R Bp Classic +D75
- B 110 R Bp Classic +R75
- B 110 R Bp Pack 170Ah +D75 +Dose
- B 110 R Bp Pack 170Ah +D75 +Dose +SSD
- B 110 R Bp Pack 170Ah +R75 +Dose
- B 110 R Bp Pack 170Ah +R75 +Dose +SSD
- B 110 R Bp Pack 285Ah +R75 +Dose
- B 110 R Bp Pack Classic +D75
- B 110 R Classic Bp Pack +R75
- B 150 R Bc + R85
- B 150 R Bc PACK DOSE+SB+240Ah Li+Ri+R85
- B 150 R Bc+ D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+R85
- B 150 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
- B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+R85
- B 200 R BpPack+DOSE+285Ah+D110+Ri+Beacon
- B 220 R Bc + D 90
- B 220 R Bc + R85
- B 220 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
- B 220 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
- B 220RBpPackDOSE+240AhLi+Rins+beacon+D90
- B 220RBpPackDOSE+SB+240AhLi+RI+beac+R85
- B 260 RI Bp Dose+D100
- B 260 RI Bp Dose+SB+R100
- B 260 RI Bp Dose+SB+R120
- B 260 RI Bp Pack Dose+D100
- B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R100
- B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R120
- B 300 R I Diesel
- B 300 R I Lpg
- B 50 W Bp +D60 +Dose +Rinse +Autofill
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+Dose+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D60+Dose+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 115Ah+R55
- B 50 W Bp Pack 115Ah+R55+Dose+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li-Ion +D51 +Dose +Rinse +Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li-Ion +R55 +Rinse +Autofill
- B 50 W Bp+D51+Dose+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp+R55+Rinse+Autofill
- B 50W Bp Pack 80Ah Li+D51+FC+FL+Do+Ri+AF
- B 50W Bp Pack 80Ah Li+D60+Rinse+Autofill
- B 50W Bp Pack 80Ah Li+R55+FC+FL+Do+Ri+AF
- B 50W Bp Pack 80Ah Li-Ion + D60, Fast Charger, Dose, Rinse , Autofill
- B 80 W
- BD 35/15 C Classic Bp Pack
- BD 38/12 C Bp Pack
- BD 43/25 C Bp
- BD 43/25 C Bp Pack
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li +FC
- BD 43/35 C Ep
- BD 50/40 RS Bp
- BD 50/40 RS Bp Pack
- BD 50/50 C Bp Classic
- BD 50/50 C Bp Pack 80Ah Li +FC
- BD 50/50 C Bp Pack Classic *EU
- BD 50/50 C Bp Pack Li-Ion
- BD 50/55 C Bp Pack 115Ah
- BD 50/55 C Classic Bp
- BD 50/55 C Classic Bp Pack 80Ah
- BD 50/55 W Bp Pack 115Ah
- BD 50/55 W Classic Bp *EU
- BD 50/55 W Classic Bp Pack 80Ah
- BD 50/60 C Ep Classic
- BD 50/70 R Bp Classic
- BD 50/70 R Bp Pack Classic
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
- BD 70/75 W Bp Pack Classic
- BD 70/75 W Classic Bp
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 115Ah
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 160Ah Li-Ion + Fast Charger
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li-Ion
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li-Ion + Fast Charger
- BD 80/100 W Bp Classic
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 160 Ah Li-Ion + Fast Charger
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 170Ah
- BR 30/4 C
- BR 30/4 C + MF
- BR 30/4 C Adv
- BR 35/12 C Bp Pack
- BR 35/12 C Bp Pack Go!Further
- BR 40/10 C Adv
- BR 40/10 C Anniversary Edition
- BR 45/22 C BP Pack
- BR 45/22 C Bp Pack Go!Further
- BR 55/40 RS Bp
- BR 55/40 RS Bp Pack
- BR 75/75 W Classic Bp
- BR 75/75 W Classic Bp Pack 170Ah
- BR 85/100 W Classic Bp
- BR 85/100 W Classic Bp Pack 170Ah
- BR 85/100 W Classic Bp Pack 285Ah
- B 110 R Bc Dose +R75
NIET MEER LEVERBARE PRODUCTEN
- B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+FleetEU+D75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+FleetEU+R75
- B 120 W + D 75
- B 120 W + D 90
- B 120 W + R 75
- B 120 W + R 90
- B 150 R + D 75
- B 150 R + D 90
- B 150 R + R 75
- B 150 R + R 85
- B 150 R + R 90
- B 150 R Adv + D 75
- B 150 R Adv + D 90
- B 150 R Adv + R 75
- B 150 R Adv + R 85
- B 150 R Adv + R 90
- B 200 R Bp + D 75
- B 200 R Bp + D 90
- B 200 R Bp + R 75
- B 200 R Bp + R 90
- B 250 + D 100
- B 250 + R 100
- B 250 R + R 120
- B 40 C Ep + D 51
- B 40 W Bp D 51
- B 40 W Bp Dose D 51
- B 40 W Bp R 55
- B 60 W Bp D65 + Dose + Rinse + Autofill +V900
- B 60 W Bp DOSE met discborstels
- B 60 W Bp DOSE met walsborstels
- B 60 W Bp Pack 170 Ah +R65 +Dose +Autofill +Rinse +V900
- B 60 W Bp Pack 170Ah +D65 +Dose +Autofill +Rinse +V900
- B 60 W Bp Pack 170Ah+D65+Rinse+Autofill
- B 60 W Bp R65 +DOSE +Autofill +Rinse +V900
- B 60/10 C
- B 60WBpPack+R65+170Ah+AF+Rins+V900
- B 90 R Adv Bp
- B 90 R Adv Bp Pack
- B 90 R Adv Dose Bp
- B 90 R Adv Dose Bp Pack
- B 90 R Classic Bp
- B 90 R Classic Bp Pack
- B 95 RS + D 65 R
- B 95 RS + R 65
- B 95 RS + R 75
- BD 30/4 C Bp Pack *EU
- BD 80/100 W Bp Classic Fleet
- BD 80/100 W Bp Pack Classic 285Ah
- BD 80/100 W Bp Pack Classic Fleet 285Ah
- BR 30/4 C Anniversary Edition
- BR 35/12 C Bp Pack
- BR 40/10 C I Adv
- BR 45/22 C Bp Pack
- Schrob-/zuigmachine B 250 R I + R 100
Toepassingen
- Vloerreiniging