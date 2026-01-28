FloorPro Deep Cleaner RM 69 eco!efficiency, 10l

Intensieve reiniger geoptimaliseerd voor gebruik met de eco!efficiency modus van onze schrobzuigmachines. Krachtig tegen olie- en vetvlekken in logistieke en productieomgevingen.

Extra krachtige reiniging, gemakkelijk scheidbaar en laag-schuimend: met zijn krachtige formule is de alkalische FloorPro Deep Cleaner RM 69 eco!efficiency speciaal ontworpen voor gebruik met de eco!efficiency modus van Kärcher schrobzuigers. Het verwijdert betrouwbaar vervuiling door vet en olie van industriële vloeren en andere oppervlakken in industriële omgevingen, zoals ESD-vloeren, doorlopende dekvloeren of oppervlakken gecoat met epoxyhars. De effectieve vetreiniger is ook uiterst effectief voor handmatige reiniging, gemakkelijk scheidbaar en, dankzij het ontbreken van silicones, ideaal voor gebruik in de metaalbewerking en verwerkingsbedrijven.

Specificaties

Technische gegevens

Inhoud van de verpakking (l) 10
Verpakkingseenheid (Stuk(s)) 1
pH 12,2
Gewicht (incl. doos) (kg) 10,9
Toepassingen
  • Vloerreiniging
