FloorPro Deep Cleaner RM 69 eco!efficiency, 200l

Intensieve reiniger geoptimaliseerd voor gebruik met de eco!efficiency modus van onze schrobzuigmachines. Krachtig tegen olie- en vetvlekken in logistieke en productieomgevingen.

Extra krachtige reiniging, gemakkelijk scheidbaar en laag-schuimend: met zijn krachtige formule is de alkalische FloorPro Deep Cleaner RM 69 eco!efficiency speciaal ontworpen voor gebruik met de eco!efficiency modus van Kärcher schrobzuigers. Het verwijdert betrouwbaar vervuiling door vet en olie van industriële vloeren en andere oppervlakken in industriële omgevingen, zoals ESD-vloeren, doorlopende dekvloeren of oppervlakken gecoat met epoxyhars. De effectieve vetreiniger is ook uiterst effectief voor handmatige reiniging, gemakkelijk scheidbaar en, dankzij het ontbreken van silicones, ideaal voor gebruik in de metaalbewerking en verwerkingsbedrijven.

Specificaties

Technische gegevens

Inhoud van de verpakking (l) 200
Verpakkingseenheid (Stuk(s)) 1
pH 12
Gewicht (kg) 208,8
Gewicht (incl. doos) (kg) 223,2
Afmetingen (l x b x h) (mm) 580 x 580 x 970
Eigenschappen
  • Krachtige milieuvriendelijke basisreiniger voor zwaar vervuilde industrievloeren.
  • Verwijdert hardnekkige olie-, vet- en mineraalvlekken
  • Aangenaam frisse geur
  • Werkt snel
  • Scheidt snel olie/water in de olieafscheider (afscheidingsvriendelijk=asf).
  • NTA-vrij
FloorPro Deep Cleaner RM 69 eco!efficiency, 200l
FloorPro Deep Cleaner RM 69 eco!efficiency, 200l
FloorPro Deep Cleaner RM 69 eco!efficiency, 200l
FloorPro Deep Cleaner RM 69 eco!efficiency, 200l
Waarschuwingen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
  • H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
  • P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
  • P405 Achter slot bewaren.
  • P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
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Toepassingen
  • Vloerreiniging
Toebehoren