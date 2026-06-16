Natuurlijke Industriële Reiniger RM 69N, 10l, 10l
Natuurlijke Industriële Reiniger RM 69N, gemaakt van natuurlijke ingrediënten, voor tussentijdse en onderhoudsreiniging in de logistiek en productie. Verwijdert veilig olie- en vetvlekken.
De natuurlijke industriële reiniger RM 69N bestaat voor ruim 99 procent uit ingrediënten op natuurlijke basis met oppervlakteactieve stoffen uit kokos en maïs, die worden gewonnen uit afvalproducten uit de voedingsmiddelenindustrie. Het is vrij van geurstoffen, kleurstoffen en siliconenoliën en is daarom ideaal voor zowel metaal- en verfverwerkende bedrijven als de auto-industrie. RM 69N is labelvrij en bevat geen fosfaten, microplastics en andere kritische ingrediënten. Bovendien is het geen gevaarlijk goed en dus goedkoper te verzenden. Bovendien zijn er voor de natuurlijke industriële reiniger geen bijzondere bewaarcondities. Ondanks de op de natuur gebaseerde formulering bereikt het de sterke reinigende kracht van conventionele reinigingsmiddelen en verwijdert het effectief olie- en vetvervuiling. De schuimarme reiniger maakt optimaal gebruik van de vuilwatertank en is zuinig in gebruik vanaf een concentratie van 0,5 procent. Het is ideaal voor het onderhoud en de tussentijdse reiniging van industriële en ESD-vloeren in logistieke centra en productiefaciliteiten, maar ook in supermarkten, treinstations en luchthavens. Het kan handmatig of in schrobzuigmachines worden gebruikt.
Specificaties
Technische gegevens
|Inhoud van de verpakking (l)
|10
|Verpakkingseenheid (Stuk(s))
|1
|pH
|11
|Gewicht (kg)
|10
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|10,4
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|230 x 188 x 307
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