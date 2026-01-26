PS 30 Powerschrubber

De PS 30 krachtige Powerscrubber zorgt voor uitstekende reinigingsresultaten op verschillende oppervlakken. Dit wordt gewaarborgd door drie hogedruksproeiers, die zelfs hardnekkig vuil losmaken. Dit maakt de PS 30 het ideale hulpmiddel voor het betrouwbaar reinigen van kleine tot middelgrote oppervlakken, zoals trappen en randen. De opzetborstel kan 360° worden gedraaid om moeilijk bereikbare plaatsen schoon te maken. Na het reinigen kunnen alle gladde oppervlakken met de geïntegreerde rubberen trekker worden schoongemaakt. Dit verwijdert overtollig vuil water snel en maakt de oppervlakken direct klaar voor gebruik. Deze combinatie van hogedrukstraal en handmatige borsteldruk, met de resulterende reinigingsprestaties, overtreft alle standaard scrubbers en kan worden gecombineerd met alle Kärcher klasse K 2 tot K 7 hogedrukreinigers.