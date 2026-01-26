PS 30 Powerschrubber

De PS 30 krachtige Powerscrubber, met 3 geïntegreerde hogedruksproeiers, verwijdert krachtig hardnekkig vuil van verschillende oppervlakken. Inclusief geïntegreerde rubberen trekker om vuil water te verwijderen.

De PS 30 krachtige Powerscrubber zorgt voor uitstekende reinigingsresultaten op verschillende oppervlakken. Dit wordt gewaarborgd door drie hogedruksproeiers, die zelfs hardnekkig vuil losmaken. Dit maakt de PS 30 het ideale hulpmiddel voor het betrouwbaar reinigen van kleine tot middelgrote oppervlakken, zoals trappen en randen. De opzetborstel kan 360° worden gedraaid om moeilijk bereikbare plaatsen schoon te maken. Na het reinigen kunnen alle gladde oppervlakken met de geïntegreerde rubberen trekker worden schoongemaakt. Dit verwijdert overtollig vuil water snel en maakt de oppervlakken direct klaar voor gebruik. Deze combinatie van hogedrukstraal en handmatige borsteldruk, met de resulterende reinigingsprestaties, overtreft alle standaard scrubbers en kan worden gecombineerd met alle Kärcher klasse K 2 tot K 7 hogedrukreinigers.

Kenmerken en voordelen
PS 30 Powerschrubber: Drie geïntegreerde hogedruksproeiers
Drie geïntegreerde hogedruksproeiers
Krachtige reiniging met hoge druk voor schitterende resultaten.
PS 30 Powerschrubber: Geïntegreerde vervangbare zuigstrips
Geïntegreerde vervangbare zuigstrips
Snelle verwijdering van het vuil water met de vervangbare zuigstrips.
PS 30 Powerschrubber: Borstelkop die 360° kan gedraaid worden
Borstelkop die 360° kan gedraaid worden
Maakt zelfs moeilijk bereikbare plaatsen gemakkelijk toegankelijk.
Borstelring
  • Beschermt tegen opspattend water.
Compact design
  • Wendbare, compacte vorm maakt spatvrij reinigen van hoeken en kanten mogelijk.
Krachtige reiniging met hoge druk
  • Hardnekkig vuil wordt betrouwbaar verwijderd van verschillende oppervlakken.
Combinatie tussen manuele borstel en hogedrukstraal
  • Uitstekende reinigingsprestaties in vergelijking met de traditionele schrobbers.
Specificaties

Technische gegevens

Kleur zwart
Gewicht (kg) 0,9
Gewicht (incl. doos) (kg) 1,2
Afmetingen (l x b x h) (mm) 744 x 293 x 769
Videos
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
NIET MEER LEVERBARE PRODUCTEN
Toepassingen
  • Trappen
  • Terrassen
  • Garage
  • Tuinmuren en stenen muren
  • Balkon
  • Paden
  • (Tuin) ingangen, opritten
Onderdelen PS 30 Powerschrubber

Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs. 
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.