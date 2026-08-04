Flexible haute pression, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock

Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (palier rotatif) et raccord fileté manuel, EASY!Lock avec protection contre le pliage.

Flexible haute pression 20 m (M 22 x 1,5) avec protection contre le pliage. Avec raccord à palier rotatif AVS breveté sur le pistolet et raccord fileté manuel. Autres données de référence : DN 8/155 °C/315 bar.

Spécifications

Données techniques

Diamètre nominal ( ) DN 8
Température (°C) max. 155
Pression maximum (bar) 315
Longueur (m) 20
Filetage du raccord 2 x EASY!Lock
Poids avec emballage (kg) 5,1
Flexible haute pression, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock
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