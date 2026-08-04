Lance flexible, 1050 mm

Réglage en continu de l’inclinaison de la lance de 20° à 140°.

Convient particulièrement au nettoyage d’endroits difficiles d’accès, comme par exemple, les chéneaux, les toits de voitures, les bas de caisse ou les passages de roues.

Spécifications

Données techniques

Pression de service max. (bar) 210
Longueur (mm) 1050
Température (°C) max. 150
Filetage du raccord EASY!Lock
Poids avec emballage (kg) 1,7
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