Flexibele lans, 1050 mm

1050 mm flexibele lansen met 20° tot 140° variabele bocht, ideaal voor het reinigen van lastig te bereiken plekken zoals afvoeren.

1050 mm flexibele lansen met 20° tot 140° variabele bocht, ideaal voor het reinigen van lastig te bereiken plekken zoals afvoeren, het dak of het chassis van een wagen of de wielkasten.

Specificaties

Technische gegevens

Max. werkdruk (bar) 210
Lengte (mm) 1050
Temperatuur (°C) max. 150
Aansluitdraad EASY!Lock
Gewicht (incl. doos) (kg) 1,7
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