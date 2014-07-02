Vervangset o-ringen

Vervangset O-ringen voor het eenvoudig vervangen van O-ringen en veiligheidspennen op het toebehoren van de hogedrukreinigers.

Vervangset O-ringen voor het eenvoudig vervangen van O-ringen en veiligheidspennen op het toebehoren van de hogedrukreinigers.

Kenmerken en voordelen
Vervangen van O-ringen
  • Snel vervangen van O-ringen en veiligheidsstekkers voor hogedrukreinigers
Eenvoudig te vervangen
  • Zeer gebruiksvriendelijk
Vervang-O-ring(en)
  • Lange levensduur
Specificaties

Technische gegevens

Kleur zwart
Afmetingen (l x b x h) (mm) 17 x 17 x 13
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
NIET MEER LEVERBARE PRODUCTEN