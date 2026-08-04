Lance double, 960 mm

Réglage en continu de la pression de travail, directement à partir de la poignée avec un débit maximal.

Convient particulièrement à un usage agricole (par exemple nettoyage des étables, p. ex.).

Spécifications

Données techniques

Pression de service max. (bar) 310
Longueur (mm) 960
Température (°C) max. 150
Filetage du raccord EASY!Lock
Poids avec emballage (kg) 1,8
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