Slangaansluitset voor hogedrukreinigers

Slangset voor hogedrukreiniging of besproeiing van de tuin. Met 10 m PrimoFlex®-slang (3/4"), G3/4-kraanadapter, 1 x universele slangkoppeling en een universele slangkoppeling met Aqua Stop.

Deze slangset is ideaal om hogedrukreinigers aan te sluiten op de waterkraan, maar ook als tuinslang voor bewatering. Het bestaat uit een 10 m ftalaatvrije (<0,1%) PrimoFlex®-slang (3/4"), G3/4-kraanadapter, 1 x universele slangkoppeling en 1 x universele slangkoppeling met Aqua Stop. Exteem flexibel, robuust en knikbestendig. De nieuwe slangen van Kärcher presenteren zichzef met veel voordelen: Lange levensduur en makkelijk in gebruik. Bewatering met Kärcher is de slimme manier van bewateren!

Kenmerken en voordelen
10 m 3/4" PrimoFlex® slang
Plus universele slangaansluiting 2.645-193.0
Plus universele slangaansluiting met Aqua Stop 2.645-194.0
G3/4 kraan-adaptor
Specificaties

Technische gegevens

Kleur Geel
Gewicht (kg) 2,4
Gewicht (incl. doos) (kg) 2,4
Afmetingen (l x b x h) (mm) 370 x 370 x 105

Bij aanlsuiting van deze producten aan het drinkwaternetwerk, moet je de vereisten van EN 1717 naleven. Vraag, indien nodig, raad aan uw sanitair specialist.

Toepassingen
  • Sproeien van de tuin
  • Voor de besproeiing van planten in potten
  • Voor het besproeien van sierplanten (smalle bedden, individuele en potplanten)
  • Tuingereedschap en -uitrusting