Lampe à LED pour lance haute pression

Spécifications

Données techniques

Poids avec emballage (kg) 0,2
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