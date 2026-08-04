Adaptateur 4 EASY!Lock - AVS

Adaptateur pour le raccordement de flexibles haute pression avec raccord AVS et de poignées-pistolets EASY!Force.

Spécifications

Données techniques

Température (°C) max. 155
Pression maximum (bar) 300
Filetage du raccord EASY!Lock
Poids avec emballage (kg) 0,2
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