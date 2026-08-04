Coupleur

Pour raccorder et rallonger des flexibles HP EASY!Lock.

Raccords doubles en laiton permettant de raccorder et de rallonger les flexibles HP EASY!Lock.

Spécifications

Données techniques

Température (°C) max. 155
Pression maximum (bar) 300
Filetage du raccord EASY!Lock
Poids avec emballage (kg) 0,2
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