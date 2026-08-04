Enrouleur de flexible automatique, acier inoxydable, 40 m

Les enrouleurs automatiques de tuyaux offrent le plus haut niveau de sécurité et de commodité pour l'enroulement et le déroulement des tuyaux HP. Tuyau haute pression compatible, par exemple, réf. 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1x kit de connexion pour enrouleur de tuyau).

Spécifications

Données techniques

Longueur (m) 40
Température (°C) max. 150
Pression maximum (bar) 250
Poids avec emballage (kg) 52

Inclus dans la livraison

  • Tambour-enrouleur
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