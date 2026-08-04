Poignée supplémentaire pour les lances de pulvérisation EASY!Lock

Spécifications

Données techniques

Poids (kg) 0,2
Poids avec emballage (kg) 0,2
Dimensions (L × l × H) (mm) 100 / 60 / 250
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