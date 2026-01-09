Slang PrimoFlex - 1/2” 20 m

De PrimoFlex® (1/2") flexibele tuinslang is 20 m lang, temperatuurbestendig, uitgerust met een drukbestendige verstevingstechnologie en bevat geen onderdelen die schadelijk zijn voor de gezonheid. Drukbestendigheid: 24 bar.

De PrimoFlex® kwaliteitsslang 1/2" van 20 m is ideaal voor de bewatering van kleine tot grote oppervlakken en tuinen. Tuinslang met 3 lagen, drukbestendig, verstevigd gevlochten, zonder ftalaten (< 0,1%), cadmium, barium en lood - dit betekent dat hij absoluut geen onderdelen bevat die schadelijk zijn voor de gezondheid. Een weer- en UV-bestendige buitenlaag beschermt het materiaal, en een ondoorzichtige binnenlaag voorkomt algenvorming in de slang. Drukbestendigheid van 24 bar. Gebruikstemperatuur van de slang van -20 tot 65 °C. Wij bieden een garantie van 12 jaar voor deze flexibele tuinslang. De Kärcher tuinslangen zijn uiterst flexibel, duurzaam en knikbestendig. De voordelen zijn overduidelijk: uitermate duurzaam en eenvoudig te gebruiken. Sproeien met Kärcher is sproeien met verstand!

Kenmerken en voordelen
Garantie van 12 jaar
  • Duurzaam
3 lagen
  • Knikbestendig
Drukbestendigheid 24 bar
  • Gegarandeerde robuustheid
Gebruiksvriendelijke tuinslang met drukbestendige bekleding
  • Voor een eenvoudig gebruik
Hoge temperatuurbestendigheid van 0 tot +40 °C
  • Gegarandeerde robuustheid
Cadmium-, barium- en loodvrij
  • Houdt geen gezondheidsrisico in of schade aan het milieu
Halffabrikaat dat geen licht doorlaat voorkomt algengroei in de slang
  • Gegarandeerde robuustheid en duurzaamheid
Ftalaat-vrije (< 0,1%) kwalitatieve tuinslang
  • Houdt geen gezondheidsrisico in of schade aan het milieu
Buitenlaag weerbestendig en anti-UV
  • Gegarandeerde robuustheid
Specificaties

Technische gegevens

Diameter 1/2″
Slanglengte (m) 20
Kleur Geel
Gewicht (kg) 2,3
Gewicht (incl. doos) (kg) 2,3
Afmetingen (l x b x h) (mm) 285 x 285 x 115
Slang PrimoFlex - 1/2” 20 m
Toepassingen
  • Sproeien van de tuin
  • Voor het besproeien van grote tuinen
  • Voor de besproeiing van planten in potten
  • Voor het besproeien van sierplanten (smalle bedden, individuele en potplanten)
  • Tuingereedschap en -uitrusting