Adapter 2 (M22x .5 IG > EASY!Lock 22 AG)

Adapter 2 voor de aansluiting van het oude toestel op de nieuwe slang en van het oude pistool op de nieuwe slang

Specificaties

Technische gegevens

Temperatuur (°C) max. 155
Max. druk (bar) 300
Aansluitdraad EASY!Lock
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,2
Compatibele apparaten
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