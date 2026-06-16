Adapter 9 (EASY!Lock koppeling verlenging hogedrukslang)

Messing dubbele koppeling voor aansluiten en verlengen van hogedrukslangen.

Messing dubbele koppeling voor aansluiten en verlengen van hogedrukslangen. Met rubberen bescherming. Koppeling: 2x TR22x1.5 EASY!Lock.

Specificaties

Technische gegevens

Temperatuur (°C) max. 155
Max. druk (bar) 300
Aansluitdraad EASY!Lock
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,2
Compatibele apparaten
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