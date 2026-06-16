Snelkoppeling (mannelijk)

Gehard roestvrij stalen mannelijke koppeling voor de snelkoppeling 2.115-000.0. Met externe draad M22 x 1.5.

Specificaties

Technische gegevens

Aansluitdraad EASY!Lock
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,1
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Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs. 
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