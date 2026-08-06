Дезинфекциращ почистващ препарат, Течна RM 732, 5л

Почистващ препарат за дезинфекция RM 732 съчетава ефективността на почистващ агент за справяне с тежки замърсявания и ефикасността на дезинфектанта за борба с многобройни патогени.

Почистете и дезинфекцирайте с една стъпка с помощта на течния дезинфектант RM 732 на Kärcher. Лесно се справя с масла, мазнини и минерални замърсявания, като същевременно действа като ефективен бактерицид, дрожди и ограничен вирусид за многобройни патогени като Escherichia coli, Candida albicans или коронавируса SARS-CoV-2. Това прави RM 732 идеален за използване в хранително-вкусовата промишленост други области на приложение, чак до здравната индустрия. RM 732 не оставя трайна миризма, тъй като не съдържа алдехиди, феноли, алкохол или хлор и може да се използва с лекота по различни начини. Той не само може да се използва като конвенционален спрей за почистване на повърхности, но може да се прилага и върху по-големи площи, като се използва пръскачка за почистващи агенти, подопочистващи машини или водоструйки.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (л) 5
Опаковъчна единица (бр.) 1
Ниво на pH 10
Тегло (кг) 5,13
Тегло с опаковката (кг) 5,32
Размери (Д × Ш × В) (мм) 192 x 145 x 248
Дезинфекциращ почистващ препарат, Течна RM 732, 5л
Дезинфекциращ почистващ препарат, Течна RM 732, 5л
Дезинфекциращ почистващ препарат, Течна RM 732, 5л
Дезинфекциращ почистващ препарат, Течна RM 732, 5л
Дезинфекциращ почистващ препарат, Течна RM 732, 5л
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Сфера на приложение
  • Млекодобивни стопанства
  • Почистване и дезинфекция на повърхности
  • Фитнес и СПА зони
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