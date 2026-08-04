Lance haute pression, 600 mm, pivotante

Lances disponibles en différentes longueurs, en inox à grand raccord manuel fileté. La poignée ergonomique garantit une manipulation et une isolation optimales.

Pivotante sur 360° sous pression.

Spécifications

Données techniques

Pression de service max. (bar) 300
Longueur (mm) 600
Température (°C) max. 155
Filetage du raccord EASY!Lock
Poignée pivotante
Poids avec emballage (kg) 0,8
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