Spuitlans, 1550 mm, draaibaar

1550 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.

1550 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.

Specificaties

Technische gegevens

Max. werkdruk (bar) 300
Lengte (mm) 1550
Temperatuur (°C) max. 155
Aansluitdraad EASY!Lock
Handgreep draaibaar
Gewicht (incl. doos) (kg) 1,4
Videos
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
NIET MEER LEVERBARE PRODUCTEN
Onderdelen Spuitlans, 1550 mm, draaibaar

Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs. 
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.