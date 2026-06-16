Spuitlans, 400 mm, draaibaar

Spuitlans 400 mm, draaibaar, ergonomisch

600 mm roestvrijstalen lans (handmatige koppeling) met ergonomisch Handgreep voor gebruiksgemak en bescherming. Roteren 360° onder druk.

Specificaties

Technische gegevens

Max. werkdruk (bar) 300
Lengte (mm) 400
Temperatuur (°C) max. 155
Aansluitdraad EASY!Lock
Handgreep draaibaar
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,6
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
NIET MEER LEVERBARE PRODUCTEN
Onderdelen Spuitlans, 400 mm, draaibaar

Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs. 
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.