Spuitlans, 600 mm, draaibaar

600 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.

600 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.

Specificaties

Technische gegevens

Max. werkdruk (bar) 300
Lengte (mm) 600
Temperatuur (°C) max. 155
Aansluitdraad EASY!Lock
Handgreep draaibaar
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,8
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