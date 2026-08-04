Adaptateur 1 EASY!Lock - M 22 x 1,5
Adaptateur pour le raccordement de flexibles haute pression EASY!Lock et de flexibles haute pression avec raccord M 22 x 1,5.
Spécifications
Données techniques
|Température (°C)
|max. 155
|Pression maximum (bar)
|300
|Filetage du raccord
|EASY!Lock
|Poids avec emballage (kg)
|0,2
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