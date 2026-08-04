Lance haute pression, 250 mm, pivotante

Lance 250 mm en acier inoxydable. Avec raccord fileté manuel. Non pivotante.

Spécifications

Données techniques

Pression de service max. (bar) 300
Longueur (mm) 250
Température (°C) max. 155
Filetage du raccord EASY!Lock
Poignée pivotante
Poids avec emballage (kg) 0,5
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