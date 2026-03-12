FJ 10 C Schuimlans Connect ‘n’ Clean met autoshampoo. Het snelwisselsysteem voor het aanbrengen van reinigingsmiddelen maakt het mogelijk om met slechts één klik snel te wisselen tussen verschillende reinigingsmiddelen. De dosering van het reinigingsmiddel kan eenvoudig worden geregeld aan de schuimlans (gele knop). Het straalniveau kan naar behoefte worden gedraaid. Spoel de schuimlans na gebruik af met schoon water om verstoppingen door reinigingsmiddelresten te voorkomen. Geschikt voor alle Kärcher hogedrukreinigers van de klassen K 2 tot K 7.