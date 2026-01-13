De Performance Premium slang 1/2" van Kärcher is geen normale tuinslang. Gemaakt van een innovatief geweven materiaal met Kärcher Premium anti-torsie technologie. Biedt maximale robuustheid, flexibiliteit en knikbestendigheid. De slang zorgt daardoor voor een continue waterstroom tijdens het sproeien in middelgrote tot grote tuinen en andere ruimtes. Bovendien beschermt de weersbestendige anti-UV-buitenlaag het materiaal en voorkomt de ondoorzichtige middelste laag dat algen zich in de slang ophopen. Daarom biedt Kärcher een indrukwekkende garantie van 18 jaar. Prestaties Premium-slang, 50 meter lang, scoort ook hoog op het gebied van gezondheid en duurzaamheid dankzij het feit dat hij vrij is van ftalaten (<0,1%), cadmium, barium en lood. Andere prestatiekenmerken zijn een barstdruk van 45 bar en een indrukwekkende temperatuurweerstand van -20 tot +60 ° C.