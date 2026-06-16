CarpetPro antischuimmiddel RM 761, 2.5l

Effectieve schuimblokker vermindert schuimvorming in afvalwatertanks en verlengt de levensduur van machines die veel schuim produceren. Compatibel met alle machines.

Zeer effectieve Foam Blocker RM 761 van Kärcher, speciaal ontwikkeld voor gebruik in het afvalwaterreservoir of ontschuimerreservoir van sproei-extractiemachines, schrobzuigmachines en nat-droogzuigers. Het middel wordt rechtstreeks aan het afvalwaterreservoir toegevoegd, waar het effectief de opbouw van zwaar schuim voorkomt - ideaal voor professionals in de gebouwreinigingssector omdat dit betekent dat er geen onderbrekingen zijn tijdens het reinigen. Op deze manier kan het afvalwaterreservoir helemaal vol raken zonder dat de vlotter te vroeg kantelt en zonder dat de zuigturbine wordt beschadigd.

Specificaties

Technische gegevens

Inhoud van de verpakking (l) 2,5
Verpakkingseenheid (Stuk(s)) 5
Gewicht (kg) 2,1
Gewicht (incl. doos) (kg) 2,6
Afmetingen (l x b x h) (mm) 164 x 125 x 160
Eigenschappen
  • Zeer effectief antischuimmiddel
  • Effectief tegen de vorming van schuim in afvalwatertanks
  • Ideaal voor gebruik in sproei-extractiemachines, automatische vloerreinigingsmachines, evenals natte en droge stofzuigers
  • Zeer effectief
CarpetPro antischuimmiddel RM 761, 2.5l
CarpetPro antischuimmiddel RM 761, 2.5l
Waarschuwingen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
  • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
  • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P405 Achter slot bewaren.
  • P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
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Toepassingen
  • Voorbereiding van de wagen
  • Natzuigen
  • Textieloppervlakken
  • Onderdelenreiniging