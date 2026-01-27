Détergent actif PressurePro, acide RM 25, 10l

Détergent acide pour nettoyage haute pression. Elimine les dépôts de calcaire, rouille, tartre et graisse. Adapté au nettoyage de l’intérieur des conteneurs dans l’industrie alimentaire.

Spécifications

Données techniques

Conditionnement (l) 10
Unité d’emballage (Pièce(s)) 1
pH 0,2
Poids (kg) 10,9
Poids avec emballage (kg) 11,4
Dimensions (L × l × H) (mm) 230 x 188 x 307
Domaines d'utilisation
  • Nettoyage de conteneurs
  • Laiteries
  • Sanitaires
  • Containers alimentaires
