Nettoyant en profondeur intensif RM 750, 200l

Ce détergent professionnel élimine à fond les souillures les plus tenaces telles que huile, graisse, suie, taches de sang et de protéines. Peu moussant. Particulièrement approprié au nettoyage mécanique des sols et à une utilisation avec des nettoyants sols durs.

Spécifications

Données techniques

Conditionnement (l) 200
Unité d’emballage (Pièce(s)) 1
pH 14
Poids avec emballage (kg) 228
Nettoyant en profondeur intensif RM 750, 200l
Nettoyant en profondeur intensif RM 750, 200l
Nettoyant en profondeur intensif RM 750, 200l
Nettoyant en profondeur intensif RM 750, 200l
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
  • Transport
  • Lavage de véhicules
  • Nettoyage de pièces
  • Nettoyage des sols
  • Dégraissage des surfaces
Accessoires