Adaptateur 6 EASY!Lock - M 22 x 1,5

Adaptateur pour le raccordement de flexibles haute pression avec raccord M 22 x 1,5 et de poignées-pistolets EASY!Force ou nettoyeurs haute pression EASY!Lock.

Spécifications

Données techniques

Température (°C) max. 155
Pression maximum (bar) 300
Filetage du raccord EASY!Lock
Poids avec emballage (kg) 0,1
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