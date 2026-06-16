Onze zure PressurePro Foam Cleaner RM 59 is vrij van kleurstoffen en geuren en bevat een krachtige combinatie van natuurlijke mierenzuur en citroenzuur die betrouwbaar zelfs uiterst hardnekkige verontreinigingen verwijdert bij interactie met schuimverbeterende oppervlakte-actieve stoffen. Om dit te bereiken, vormt de reiniger een stabiele schuimlaag (zelfs op verticale oppervlakken) met intensieve reinigingskracht, die toch gemakkelijk af te spoelen is. Resten van melksteen en biersteen, roest, vet, eiwitten, kalk en andere minerale verontreinigingen of spuitresten, bijvoorbeeld van insecticiden, worden zonder achterblijvende sporen verwijderd. Met de PressurePro RM 57, RM 58 en RM 59 biedt Kärcher een reeks schuimreinigers voor hogedruktoepassingen in voedselverwerkende bedrijven, gastronomische keukens, catering, kantines, grote keukens, slagerijen, slachthuizen en bakkerijen met een HACCP-conformiteitscertificaat van Institut Fresenius. Afhankelijk van de vereisten en het gebruik zijn ze geschikt voor het reinigen van oppervlakken, muren, vloeren, transportbanden, machines, apparaten, dozen, voedseltanks en vaten, evenals koelcellen.