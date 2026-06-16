Schuimreinigingsmiddel, zuur RM 59, 20l
Verwijdert moeiteloos kalk, roest, vet, eiwit, bier- en melksteen op vloer- en wandtegels en containers. Intensief reinigende werking op alle oppervlakken door zeer stabiele schuimtapijt.
Onze zure PressurePro Foam Cleaner RM 59 is vrij van kleurstoffen en geuren en bevat een krachtige combinatie van natuurlijke mierenzuur en citroenzuur die betrouwbaar zelfs uiterst hardnekkige verontreinigingen verwijdert bij interactie met schuimverbeterende oppervlakte-actieve stoffen. Om dit te bereiken, vormt de reiniger een stabiele schuimlaag (zelfs op verticale oppervlakken) met intensieve reinigingskracht, die toch gemakkelijk af te spoelen is. Resten van melksteen en biersteen, roest, vet, eiwitten, kalk en andere minerale verontreinigingen of spuitresten, bijvoorbeeld van insecticiden, worden zonder achterblijvende sporen verwijderd. Met de PressurePro RM 57, RM 58 en RM 59 biedt Kärcher een reeks schuimreinigers voor hogedruktoepassingen in voedselverwerkende bedrijven, gastronomische keukens, catering, kantines, grote keukens, slagerijen, slachthuizen en bakkerijen met een HACCP-conformiteitscertificaat van Institut Fresenius. Afhankelijk van de vereisten en het gebruik zijn ze geschikt voor het reinigen van oppervlakken, muren, vloeren, transportbanden, machines, apparaten, dozen, voedseltanks en vaten, evenals koelcellen.
Specificaties
Technische gegevens
|Inhoud van de verpakking (l)
|20
|Verpakkingseenheid (Stuk(s))
|1
|pH
|2
|Gewicht (kg)
|21,2
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|22
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|260 x 237 x 430
Eigenschappen
- Schuimend reinigingsmiddel voor hogedrukreiniging
- Verwijdert hardnekkig vuil zoals kalkaanslag, roest-, vet-, eiwit- en melkvlekken.
- Zachte reiniging
- Produceert lang aanhoudend schuimtapijt
- Zeer goede spoeleigenschappen
- Tensiden biologisch afbreekbaar conform EG 648/2004
- Scheidt snel olie/water in de olieafscheider (afscheidingsvriendelijk=asf).
- NTA-vrij
Waarschuwingen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
- H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
- H315 Veroorzaakt huidirritatie.
- H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- P264 Na het werken met dit product grondig wassen.
- P280a Beschermende handschoenen / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen.
- P302 + P352a BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
- P332 + P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Compatibele apparaten
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