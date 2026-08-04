Agent de sablage, grossier, 25kg

Le grain 0,25-1,4 mm est très efficace sur l’acier, le granit, le béton poreux et le béton simili-pierre. Idéal aussi pour les travaux de décapage et de dérouillage.

Spécifications

Données techniques

Conditionnement (kg) 25
Unité d’emballage (Pièce(s)) 1
Poids avec emballage (kg) 25,2
Propriétés
  • À utiliser avec des pistolets de sablage Kärcher
  • Fabriqué à partir de silicium d’aluminium
  • Granulation : 0,25 - 1,4 mm
  • Dureté sur l’échelle Mohs : 6-7
  • Pour enlever les salissures grossières sur des surfaces en acier, granit, scorie, porphyre, béton, béton de granulats aéré et exposé
Agent de sablage, grossier, 25kg
Agent de sablage, grossier, 25kg
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Domaines d'utilisation
  • Dérouillement
  • Nettoyage de matériel de coffrage
  • Nettoyage de façades
  • Dérouillement, enlèvement de graffitis