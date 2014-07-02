FJ 6 Foam Jet

FJ 6 schuimsproeier voor de reiniging met krachtig schuim (bv. de Ultra Foam Cleaner). Voor de reiniging van auto's, motoren en voor het aanbrengen van reinigingsmiddelen op stenen en houten oppervlakken en gevels.

FJ 6 Schuimlans met extra krachtig schuim voor het moeiteloos reinigen van alle oppervlakken zoals lak, glas of steen. Ideaal voor voertuigen, serres, tuinmeubelen, gevels, trappen, caravans, paden, muren, jaloezieën, terrassen, opritten enz. De inhoud van de tank is 0,6 l. Giet Kärcher-reinigingsmiddel rechtstreeks in de schuimlans, bevestig de schuimlans op het pistool en breng het schuim aan. De dosering van het reinigingsmiddel kan eenvoudig worden geregeld aan de schuimlans (gele knop). Het straalniveau kan naar behoefte worden gedraaid. Spoel de schuimlans na gebruik af met schoon water om verstoppingen door reinigingsmiddelresten te voorkomen. Geschikt voor alle Kärcher hogedrukreinigers van de klassen K 2 tot K 7. Ideaal in combinatie met de Kärcher Ultra Foam Cleaner.

Kenmerken en voordelen
Tank met 0,6 liter capaciteit
  • Gaat langer mee zonder hervullen
Snel wisselen tussen verschillende reinigingsmiddelen
  • Gebruiksvriendelijk
Krachtig hechtende schuim
  • Moeiteloos reinigen van alle oppervlakken
Dosering wasmiddel
  • Reinigingsmiddelenconsumptie afhankelijk van gebruik
Transparante reinigingsmiddelentank
  • Inhoud altijd zichtbaar
Specificaties

Technische gegevens

Kleur Antraciet
Gewicht (kg) 0,2
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,3
Afmetingen (L × B × H) (mm) 93 x 201 x 184
Compatibiliteit Voor oude hogedrukpistolen tot 2010 (pistool M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) vereist.
Toepassingen
  • Fietsen
  • Veranda of serres
  • Voor de reiniging van motoren en scooters.
  • Terrassen
  • Jaloezieën/rolluiken
  • Paden
  • Opritten
  • Tuinmuurtjes en stenen muurtjes
  • Campers en caravans
Reserveonderdelen FJ 6 Foam Jet 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.