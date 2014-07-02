FJ 6 Schuimlans met extra krachtig schuim voor het moeiteloos reinigen van alle oppervlakken zoals lak, glas of steen. Ideaal voor voertuigen, serres, tuinmeubelen, gevels, trappen, caravans, paden, muren, jaloezieën, terrassen, opritten enz. De inhoud van de tank is 0,6 l. Giet Kärcher-reinigingsmiddel rechtstreeks in de schuimlans, bevestig de schuimlans op het pistool en breng het schuim aan. De dosering van het reinigingsmiddel kan eenvoudig worden geregeld aan de schuimlans (gele knop). Het straalniveau kan naar behoefte worden gedraaid. Spoel de schuimlans na gebruik af met schoon water om verstoppingen door reinigingsmiddelresten te voorkomen. Geschikt voor alle Kärcher hogedrukreinigers van de klassen K 2 tot K 7. Ideaal in combinatie met de Kärcher Ultra Foam Cleaner.