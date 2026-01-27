Met hoge druk tegen zware vervuiling: de powerscrubber PS 30 Plus is ideaal voor het verwijderen van hardnekkig vuil van kleine tot middelgrote oppervlakken. De 3 ingebouwde hogedruksproeiers zorgen niet alleen voor schitterend schone resultaten, maar bieden ook een optimale oppervlaktedekking. Om alle hoeken en randen effectief en moeiteloos schoon te maken, kan de zijsproeier 40 graden worden gedraaid. Tegelijkertijd wordt de gebruiker beschermd tegen opspattend water. Nog een voordeel: door zijn compacte vorm is de PS 30 Plus bijzonder geschikt voor het reinigen van trappen. Ook de borstelkop van de powerscrubber is verplaatsbaar en flexibel inzetbaar: om op moeilijk bereikbare plekken te komen is hij 360 graden draaibaar. Na het reinigen kunnen alle gladde oppervlakken worden verwijderd met de geïntegreerde rubber trekker. Op deze manier wordt overtollig vuil water snel verwijderd en kunnen de oppervlakken direct weer gebruikt worden.