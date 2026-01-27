PS 30 Plus Power Scrubber oppervlaktereiniger

De Power Scrubber PS 30 Plus verwijdert hardnekkig vuil met zijn 3 hogedruksproeiers. Dankzij het draaibare zijmondstuk kunnen alle hoeken en randen moeiteloos worden gereinigd.

Met hoge druk tegen zware vervuiling: de powerscrubber PS 30 Plus is ideaal voor het verwijderen van hardnekkig vuil van kleine tot middelgrote oppervlakken. De 3 ingebouwde hogedruksproeiers zorgen niet alleen voor schitterend schone resultaten, maar bieden ook een optimale oppervlaktedekking. Om alle hoeken en randen effectief en moeiteloos schoon te maken, kan de zijsproeier 40 graden worden gedraaid. Tegelijkertijd wordt de gebruiker beschermd tegen opspattend water. Nog een voordeel: door zijn compacte vorm is de PS 30 Plus bijzonder geschikt voor het reinigen van trappen. Ook de borstelkop van de powerscrubber is verplaatsbaar en flexibel inzetbaar: om op moeilijk bereikbare plekken te komen is hij 360 graden draaibaar. Na het reinigen kunnen alle gladde oppervlakken worden verwijderd met de geïntegreerde rubber trekker. Op deze manier wordt overtollig vuil water snel verwijderd en kunnen de oppervlakken direct weer gebruikt worden.

Kenmerken en voordelen
PS 30 Plus Power Scrubber oppervlaktereiniger: Zwenkbaar zijmondstuk
Zwenkbaar zijmondstuk
Perfecte spatvrije reiniging van alle hoeken en randen.
PS 30 Plus Power Scrubber oppervlaktereiniger: Borstelkop die 360 ° kan worden gedraaid
Borstelkop die 360 ° kan worden gedraaid
Voor hoge flexibiliteit op moeilijk toegankelijke plaatsen.
PS 30 Plus Power Scrubber oppervlaktereiniger: Borstelring (ook op het zijmondstuk)
Borstelring (ook op het zijmondstuk)
Beschermt tegen spatwater onafhankelijk van de instelling van de sproeier.
Drie hogedruksproeiers
  • Efficiënte reiniging van hardnekkig vuil.
Compact design
  • Maakt comfortabel schoonmaken in krappe ruimtes mogelijk.
Combinatie van hoge druk en handmatige borsteldruk
  • Zorgt voor een bijzonder effectieve reiniging in vergelijking met conventionele schrobmachines.
Wisser
  • Gemakkelijk verwijderen van vuil water. Zonder gereedschap te vervangen.
Specificaties

Technische gegevens

Kleur Zwart
Gewicht (kg) 0,9
Gewicht inclusief verpakking (kg) 1,3
Afmetingen (L × B × H) (mm) 749 x 264 x 768
Videos
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
  • Trappen
  • Terrassen
  • Balkons
  • Opritten
Reserveonderdelen PS 30 Plus Power Scrubber oppervlaktereiniger 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.