Effet peau de chamois VehiclePro RM 833, 20l
Agent de séchage spécial pour installations de lavage sans soufflerie de séchage. Fait déperler lʼeau sur les surfaces et sèche sans traces ni taches. Convient également aux nettoyeurs haute pression.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (l)
|20
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|1
|pH
|12
|Poids (kg)
|20,5
|Poids avec emballage (kg)
|21,4
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|260 x 240 x 390
Appareils compatibles
Produits à la gamme
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4St
- HD 16/15-4 Cage +
- HD 17/12-4 St H
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 17/15-4St
- HD 20/15-4 Cage+
- HD 25/15-4 Cage+
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P+
- HD 5/13 C+
- HD 5/13 EX EB + Canon à mousse Édition Anniversaire
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/15 C+
- HD 5/15 C+ avec FR Classic
- HD 5/15 CX+
- HD 5/17 C Plus + FR
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C+
- HD 6/13 CX+
- HD 6/15 C+
- HD 6/15 CX+
- HD 6/15 G Classic
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Portable
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 M+
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 MX+ Classic
- HD 6/15-4M ST Classic
- HD 6/16-4 M+
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M Portable
- HD 7/17 M St
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 7/20 G Classic
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 M+
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4 St H
- HD 8/18-4St H
- HD 8/20 G
- HD 8/23 G Classic
- HD 9/18-4M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 MX+ Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HD 9/25 G Classic
- HDS 10/21-4 M eB
- HDS 10/21-4 MXA eB
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 13/20 -4 St EU-I
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 13/35 De Tr1
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/11 UX+
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U+
- HDS 5/15 UX
- HDS 5/15 UX+
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CXA
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 8/18-4 C eB
- HDS 8/18-4 CXA eB
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G
- HDS 9/20-4M eB *FR
- HDS 9/20-4MXA eB *FR
- HDS 9/50 De Tr1
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36kW
- HDS 10/21-4 M Classic
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- HDS 6/15-4 C Classic
- HDS 6/15 C
- HDS 7/12-4 M
- HDS 8/18-4 C Classic
- HDS 9/20-4 M Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/25-4 S
- HD 25/15-4 St Classic
- HD 25/15-4 St Inox
- HD 4/10 X Plus Classic
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HWE 13/21-42kW
- HWE 860
- RBS 6012
- RBS 6014
- TB
Produits retirés de la gamme
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/21-4 S+
- HD 10/21-4 SX+
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S+
- HD 10/25-4 SX+
- HD 1040 B
- HD 1050 B
- HD 1050 B Cage
- HD 1050 B+
- HD 1050 De
- HD 13/18-4 S+
- HD 13/18-4 SX+
- HD 16/15-4 Cage+
- HD 17/14-4 S+
- HD 17/14-4 SX+
- HD 20/15-4 Cage+
- HD 25/15-4 Cage+
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 C+ avec FR Classic
- HD 5/17 C
- HD 6/15 G Classic
- HD 600
- HD 650
- HD 650 SX plus
- HD 650 plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16-4 M+
- HD 7/16-4 MX+
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/17 MX+
- HD 7/20 G Classic
- HD 8/18-4 MX+
- HD 8/20 G
- HD 8/23 G Classic
- HD 801 B
- HD 801 B+
- HD 895 S
- HD 895 S plus
- HD 895 SX plus
- HD 9/18-4 ST
- HD 9/20-4 M+
- HD 9/20-4 MX+
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HD 901 B
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 Be
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- HDS 1195-4 S Eco
- HDS 1195-4 SX Eco
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- HDS 12/14-4 ST Eco *EU-II
- HDS 12/14-4 ST Gaz
- HDS 12/14-4 ST Gaz LPG
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SX
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- HDS 13/20-4 SX
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- HDS 5/11 U+
- HDS 5/11 UX+
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- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 U+
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- HDS 551 C Eco
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- HDS 7/16 CX
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- HDS 798 CSX Eco
- HDS 8/17 C
- HDS 8/17 CX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/18-4 CXA
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- HDS 9/14-4 ST Eco
- HDS 9/16-4 ST Gaz
- HDS 9/16-4 ST Gaz LPG
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- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/18-4 MX
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS-E 8/16-4 M 24kW
- HDS-E 8/16-4 M 36kW
- HDS-E 8/16-4M 12kW
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- HDS 7/16-4 C Édition Anniversaire
- Nettoyeur haute pression HD 5/11 C
- Nettoyeur haute pression HD 5/11 C+
- Nettoyeur haute pression HD 5/15 C
- Nettoyeur haute pression HD 5/15 C+
- Nettoyeur haute pression HD 5/15 CX+
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- Nettoyeur haute pression HD 6/13 C
- Nettoyeur haute pression HD 6/13 C+
- Nettoyeur haute pression HD 6/13 CX+
- Nettoyeur haute pression HDS 5/11 UX
- Nettoyeur haute pression HDS 5/15 UX
Domaines d'utilisation
- Nettoyage de véhicules utilitaires
- Trains, wagons