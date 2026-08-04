Effet peau de chamois VehiclePro RM 833, 20l

Agent de séchage spécial pour installations de lavage sans soufflerie de séchage. Fait déperler lʼeau sur les surfaces et sèche sans traces ni taches. Convient également aux nettoyeurs haute pression.

Spécifications

Données techniques

Conditionnement (l) 20
Unité d’emballage (Pièce(s)) 1
pH 12
Poids (kg) 20,5
Poids avec emballage (kg) 21,4
Dimensions (L × l × H) (mm) 260 x 240 x 390
Effet peau de chamois VehiclePro RM 833, 20l
Effet peau de chamois VehiclePro RM 833, 20l
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Domaines d'utilisation
  • Nettoyage de véhicules utilitaires
  • Trains, wagons
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