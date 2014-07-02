Waterfilter

Verhindert dat vuildeeltjes uit het verontreinigde water in de hogedrukreinigerpomp komen. Geschikt voor alle Kärcher Home & Garden hogedrukreinigers uit de klassen K 2 – K 7.

Kenmerken en voordelen
Beschermt de hogedrukreiniger tegen vuildeeltjes uit vervuild water
  • Verhoogt de levensduur van de hogedrukreiniger
Waterfilter
  • Inhoud altijd zichtbaar
Vuilpartikels gemakkelijk te verwijderen
  • Uitwasbaar
Specificaties

Technische gegevens

Kleur Antraciet
Gewicht (kg) 0,1
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,1
Afmetingen (L × B × H) (mm) 117 x 50 x 50
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
  • Filteren van vuil in water