Désinfectant, liquide RM 735, 5l

Désinfectant neutre. Avec action bactéricide et fongicide. pH produit : 7,5. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, toujours lire l’étiquette et les informations sur le produit.

Spécifications

Données techniques

Conditionnement (l) 5
Unité d’emballage (Pièce(s)) 1
pH 8
Poids avec emballage (kg) 5,1
Désinfectant, liquide RM 735, 5l
Désinfectant, liquide RM 735, 5l
Désinfectant, liquide RM 735, 5l
Désinfectant, liquide RM 735, 5l
Désinfectant, liquide RM 735, 5l
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
  • Laiteries
  • Désinfection des surfaces
  • Salles de traitement et salles d’attente
  • Centres de remise en forme et de bien-être
  • Sanitaires
  • Pour la désinfection extérieure et la désinfection de la zone de distribution d'eau des fontaines d'eau WPD.
Accessoires