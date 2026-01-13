Hose PrimoFlex Premium 1/2" -20m
De slanginnovatie van Kärcher: de ultraflexibele en knikbestendige Performance Premium-tuinslang. Diameter: 1/2 ". Lengte: 20 m. Met Kärcher Premium anti-torsietechnologie.
De Performance Premium slang 1/2" van Kärcher is geen normale tuinslang. Gemaakt van een innovatief geweven materiaal met Kärcher Premium anti-torsie technologie. Biedt maximale robuustheid, flexibiliteit en knikbestendigheid. De slang zorgt daardoor voor een continue waterstroom tijdens het sproeien in middelgrote tot grote tuinen en andere ruimtes. Bovendien beschermt de weersbestendige anti-UV-buitenlaag het materiaal en voorkomt de ondoorzichtige middelste laag dat algen zich in de slang ophopen. Daarom biedt Kärcher een indrukwekkende garantie van 18 jaar. Prestaties Premium-slang, 20 meter lang, scoort ook hoog op het gebied van gezondheid en duurzaamheid dankzij het feit dat hij vrij is van ftalaten (<0,1%), cadmium, barium en lood. Andere prestatiekenmerken zijn een barstdruk van 45 bar en een indrukwekkende temperatuurweerstand van -20 tot +60 ° C.
Kenmerken en voordelen
Kärcher Premium anti-torsie technologie
- Flexibel en knikbestendig - voor een optimale waterstroom zonder lusvorming.
20 meter
- Voor het besproeien van kleine tot middelgrote tuinen en andere ruimtes.
Het hoogwaardige geweven materiaal geeft de slang ultrasterke wanden, bestand tegen drukken tot 45 bar
- Gegarandeerde stevigheid
Gebruiksvriendelijke tuinslang met drukbestendige geweven bekleding
- Voor een eenvoudig gebruik.
Bestand tegen hoge temperaturen van -20 tot +60 ° C
- Kwaliteitsslang.
Tussenlaag dat geen licht doorlaat voorkomt algengroei in de slang
- Voor een extra lange levensduur.
Kwalitatieve tuinslang vrij van ftalaten (<0,1%), cadmium, barium en lood
- Niet schadelijk voor de gezondheid en milieuvriendelijk.
Anti-UV buitenlaag
- Extreem weerbestendig.
Garantie van 18 jaar
- Gemaakt om lang mee te gaan en voldoet aan hoge kwaliteitsnormen.
Specificaties
Technische gegevens
|Diameter
|1/2″
|Slanglengte (m)
|20
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|2,8
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|2,8
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|280 x 280 x 120
Compatibele apparaten
Actuele producten
Toepassingen
- Sproeien van de tuin
- Potplanten
- Sierplanten
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Moestuin