De hoogwaardige tuinslang Performance Plus met een diameter van 1/2 "en een lengte van 20 meter is bij uitstek geschikt voor het besproeien van kleine tot middelgrote oppervlakken en tuinen. De hoogwaardige meerlaagse stof met een verbeterd gevoel ligt merkbaar beter in de hand en maakt de nieuwigheid uit de Van Kärcher bijzonder robuust, flexibel en extreem knikbestendig - en daarom een ​​absolute irrigatiekunstenaar met constante waterstroom.Bovendien is de tuinslang ftalaatvrij (<0,1%), cadmium, barium en lood - en dus volkomen onschadelijk voor de gezondheid en duurzaam. De weerbestendige anti-uv buitenlaag beschermt het materiaal en de ondoorzichtige tussenlaag voorkomt algenvorming in de slang. De barstdruk is 45 bar. Daarnaast kenmerkt de waterslang zich door zijn hoge temperatuurbestendigheid van −20 tot +60°C.