Performance Plus slang 1/2 "- 20m

Flexibel en extreem knikbestendig dankzij de hoogwaardige meerlaagse stof: de nieuwe tuinslang Performance Plus 1/2 "met een lengte van 20 m. Maakt een constante waterstroom mogelijk.

De hoogwaardige tuinslang Performance Plus met een diameter van 1/2 "en een lengte van 20 meter is bij uitstek geschikt voor het besproeien van kleine tot middelgrote oppervlakken en tuinen. De hoogwaardige meerlaagse stof met een verbeterd gevoel ligt merkbaar beter in de hand en maakt de nieuwigheid uit de Van Kärcher bijzonder robuust, flexibel en extreem knikbestendig - en daarom een ​​absolute irrigatiekunstenaar met constante waterstroom.Bovendien is de tuinslang ftalaatvrij (<0,1%), cadmium, barium en lood - en dus volkomen onschadelijk voor de gezondheid en duurzaam. De weerbestendige anti-uv buitenlaag beschermt het materiaal en de ondoorzichtige tussenlaag voorkomt algenvorming in de slang. De barstdruk is 45 bar. Daarnaast kenmerkt de waterslang zich door zijn hoge temperatuurbestendigheid van −20 tot +60°C.

Kenmerken en voordelen
Hoogwaardige meerlagige geweven materialen
  • Flexibiliteit en knikbestendigheid om een ​​optimale waterstroom te garanderen.
20 meter
  • Voor het besproeien van kleine tot middelgrote tuinen en andere ruimtes.
Het hoogwaardige geweven materiaal geeft de slang ultrasterke wanden, bestand tegen drukken tot 45 bar
  • Sterk.
Gebruiksvriendelijke tuinslang met drukbestendige geweven bekleding
  • Voor een eenvoudig gebruik.
Bestand tegen hoge temperaturen van -20 tot +60 ° C
  • Kwaliteitsslang.
Tussenlaag dat geen licht doorlaat voorkomt algengroei in de slang
  • Voor een extra lange levensduur.
Kwalitatieve tuinslang vrij van ftalaten (<0,1%), cadmium, barium en lood
  • Niet schadelijk voor de gezondheid en milieuvriendelijk.
Anti-UV buitenlaag
  • Extreem weerbestendig.
Garantie van 15 jaar
  • Gemaakt om lang mee te gaan en voldoet aan hoge kwaliteitsnormen.
Specificaties

Technische gegevens

Diameter 1/2″
Slanglengte (m) 20
Kleur Zwart
Gewicht (kg) 2,7
Gewicht inclusief verpakking (kg) 2,7
Afmetingen (L × B × H) (mm) 280 x 280 x 130
Performance Plus slang 1/2 "- 20m
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
  • Sproeien van de tuin
  • Potplanten
  • Sierplanten
  • Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.