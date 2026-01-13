Aansluitset 10 m 3/4"

Slangset voor de hogedrukreiniger of te gebruiken voor de bewatering van de tuin. Met 10 m PrimoFlex® slang (3/4"), één G3/4 kraanaansluiting, één universele slangkoppeling en één universele slangkoppeling met Aqua Stop.

De slangset kan worden gebruikt als aanvoerslang voor een hogedrukreiniger en voor het sproeien van de tuin. De set bestaat uit 10 m ftalaatvrije (< 0,1%) een PrimoFlex®-slang (3/4"), een G3/4-kraanaansluiting, een universele slangkoppeling en een universele slangkoppeling met Aqua Stop. De tuinslangen van de Kärcher bewateringssystemen zijn uiterst flexibel, robuust en knikvast. De voordelen zijn duidelijk: lange levensduur en eenvoudige hantering voor eersteklas tuinverzorging. Want sproeien met Kärcher is slim sproeien.

Kenmerken en voordelen
10 m 3/4" PrimoFlex®-slang
Plus universele slangaansluiting 2.645-193.0
Plus universele slangaansluiting met Aqua Stop 2.645-194.0
G3/4 kraanaansluiting
Specificaties

Technische gegevens

Kleur Geel
Gewicht (kg) 2,4
Gewicht inclusief verpakking (kg) 2,4
Afmetingen (L × B × H) (mm) 370 x 370 x 105

Bij het aansluiten van deze producten op het drinkwaternet moet je voldoen aan de eisen van EN 1717. Vraag eventueel na bij je sanitairspecialist.

Toepassingen
  • Sproeien van de tuin
  • Potplanten
  • Sierplanten
  • Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.