Produit nettoyant désinfectant, liquide RM 732, 5l

Désinfectant avec action bactéricide et fongicide. Possède un grand pourvoir nettoyant. pH produit : 9,5. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, toujours lire l’étiquette et les informations sur le produit.

Spécifications

Données techniques

Conditionnement (l) 5
Unité d’emballage (Pièce(s)) 1
pH 10
Poids (kg) 5,1
Poids avec emballage (kg) 5,3
Dimensions (L × l × H) (mm) 192 x 145 x 248
Produit nettoyant désinfectant, liquide RM 732, 5l
Produit nettoyant désinfectant, liquide RM 732, 5l
Produit nettoyant désinfectant, liquide RM 732, 5l
Produit nettoyant désinfectant, liquide RM 732, 5l
Produit nettoyant désinfectant, liquide RM 732, 5l
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Domaines d'utilisation
  • Laiteries
  • Nettoyage et désinfection de surfaces
  • Centres de remise en forme et de bien-être
  • Nettoyage des surfaces
  • Salles de traitement et salles d’attente
  • Sanitaires
Accessoires