Produit nettoyant désinfectant, liquide RM 732, 5l
Désinfectant avec action bactéricide et fongicide. Possède un grand pourvoir nettoyant. pH produit : 9,5. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, toujours lire l’étiquette et les informations sur le produit.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (l)
|5
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|1
|pH
|10
|Poids (kg)
|5,1
|Poids avec emballage (kg)
|5,3
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|192 x 145 x 248
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