De PrimoFlex® kwaliteitsslang met een diameter van 3/4" en een lengte van 25 m is ideaal voor het besproeien van kleine tot grote oppervlakken en tuinen. De 3-laags kwaliteitstuinslang met drukvaste geweven wapening is ftalaatvrij (< 0,1 %), cadmium, barium en loodvrij - en dus volkomen onschadelijk voor de gezondheid. De weerbestendige anti-UV-buitenlaag beschermt het materiaal en de ondoorzichtige tussenlaag voorkomt algenvorming in de slang. De barstdruk bedraagt ​​24 bar. De Bovendien wordt de slang gekenmerkt door een hoge temperatuurbestendigheid van 0 tot +40 °C. Op deze tuinslang geven wij 12 jaar garantie. De tuinslangen van Kärcher zijn extreem flexibel, robuust en knikbestendig. De voordelen liggen voor de hand : lange levensduur en eenvoudige bediening Want water geven met Kärcher is slim water geven.