Veelzijdige, laag-schuimende PressurePro Intensive Deep Cleaner RM 750 geschikt voor gebruik met hogedrukreinigers, oppervlaktereinigers en schrobzuigmachines. Het krachtige reinigingsmiddel is speciaal ontwikkeld voor de hoge eisen in productie en industrie, met name in de voedingsindustrie en commerciële keukens. Het verwijdert typisch hardnekkig vuil en resten veroorzaakt door olie, vet, roet, eiwit, vruchtensap, wijn of bier van oppervlakken en is ook geschikt voor het diepreinigen van sterk vervuilde industriële vloerbedekkingen. Het sterk geconcentreerde industriële reinigingsmiddel kan zeer zuinig gedoseerd worden en is daarom bijzonder zuinig in gebruik. Indien nodig kan het ook worden gebruikt voor handmatige reiniging.