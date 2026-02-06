Slangset 1/2" 10m

Slangenset voor hogedrukreinigers met 10 m PrimoFlex®-slang (1/2"), G3/4-kraanaansluiting, 1 × slangaansluiting en 1 × slangaansluiting met Aqua Stop.

De slangenset kan niet alleen worden gebruikt als toevoerslang voor hogedrukreinigers, maar ook voor het besproeien van de tuin. De set bestaat uit een 10 m PrimoFlex® slang (1/2"), een G3/4 kraanadapter, een slangaansluiting en een slangaansluiting met Aqua Stop. De drielaagse tuinslang met drukbestendige geweven wapening is vrij van ftalaten (< 0,1%), cadmium, barium en lood - dit betekent dat het absoluut geen stoffen bevat die schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid. De weerbestendige anti-UV buitenlaag beschermt het materiaal en de ondoorzichtige tussenlaag voorkomt algenvorming in de slang. De barstdruk is 24 bar. De waterslang heeft ook een indrukwekkende temperatuurbestendigheid van tussen 0 en +40 °C. Kärcher tuinslangen zijn extreem flexibel, robuust en knikvast. Kärcher geeft 12 jaar garantie op de PrimoFlex® slang.

Kenmerken en voordelen
Tuinslangset voor watertoevoer
  • Alle accessoires voor het aansluiten van een hogedrukreiniger inbegrepen.
Specificaties

Technische gegevens

Diameter 1/2″
Slanglengte (m) 10
Kleur Geel
Gewicht (kg) 1,2
Gewicht inclusief verpakking (kg) 1,3
Afmetingen (L × B × H) (mm) 280 x 280 x 65

Verpakkingsinhoud

  • Slangkoppeling: 1 Stuk(s)
  • Slangkoppeling met Aqua Stop: 1 Stuk(s)
  • G3/4 kraanaansluiting
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
  • Watertoevoer voor apparaten
  • Sproeien van de tuin
  • Bewatering van planten