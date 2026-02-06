De slangenset kan niet alleen worden gebruikt als toevoerslang voor hogedrukreinigers, maar ook voor het besproeien van de tuin. De set bestaat uit een 10 m PrimoFlex® slang (1/2"), een G3/4 kraanadapter, een slangaansluiting en een slangaansluiting met Aqua Stop. De drielaagse tuinslang met drukbestendige geweven wapening is vrij van ftalaten (< 0,1%), cadmium, barium en lood - dit betekent dat het absoluut geen stoffen bevat die schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid. De weerbestendige anti-UV buitenlaag beschermt het materiaal en de ondoorzichtige tussenlaag voorkomt algenvorming in de slang. De barstdruk is 24 bar. De waterslang heeft ook een indrukwekkende temperatuurbestendigheid van tussen 0 en +40 °C. Kärcher tuinslangen zijn extreem flexibel, robuust en knikvast. Kärcher geeft 12 jaar garantie op de PrimoFlex® slang.