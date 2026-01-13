Slang PrimoFlex® 1/2" 20 m

Duurzame, knikbestendige PrimoFlex® tuinslang (1/2"), 20 m. Drukresistent (tot 24 bar) en versterkt met geweven wapening. Onschadelijk voor de gezondheid. Hoge temperatuurbestendigheid van -20°C tot 65°C.

De PrimoFlex® kwaliteitsslang met een diameter van 1/2" en een lengte van 20m is ideaal voor het besproeien van kleine tot grote oppervlakken en tuinen. De 3-laags tuinslang met drukvaste geweven wapening is ftalaatvrij (< 0,1% ) ), cadmium, barium en loodvrij - en dus volledig onschadelijk voor de gezondheid. De weerbestendige anti-UV buitenlaag beschermt het materiaal en de ondoorzichtige tussenlaag voorkomt algenvorming in de slang. De barstdruk is 24 bar. Bovendien wordt de slang gekenmerkt door een hoge temperatuurbestendigheid van 0 tot +40 ° C. Op deze flexibele tuinslang geven wij 12 jaar garantie. De tuinslangen van Kärcher zijn extreem flexibel, robuust en knikbestendig. De voordelen zijn vanzelfsprekend: lange levensduur en eenvoudige bediening Want water geven met Kärcher is water geven met verstand.

Kenmerken en voordelen
Garantie van 12 jaar
  • Duurzaamheid
3 lagen
  • Knikvast
Drukbestendigheid 24 bar
  • Gegarandeerde robuustheid
Gebruiksvriendelijke tuinslang met drukbestendige geweven bekleding
  • Voor een eenvoudig gebruik.
Hoge temperatuurbestendigheid van 0 tot +40 °C
  • Gegarandeerde robuustheid
Cadmium-, barium- en loodvrij
  • Vormt geen gevaar voor de gezondheid of het milieu
Tussenlaag dat geen licht doorlaat voorkomt algengroei in de slang
  • Gegarandeerde robuustheid en duurzaamheid
Ftalaat-vrije kwalitatieve tuinslang
  • Vormt geen gevaar voor de gezondheid of het milieu
Weerbestendige en anti-UV buitenlaag
  • Gegarandeerde robuustheid
Specificaties

Technische gegevens

Diameter 1/2″
Slanglengte (m) 20
Kleur Geel
Gewicht (kg) 2,3
Gewicht inclusief verpakking (kg) 2,3
Afmetingen (L × B × H) (mm) 285 x 285 x 115
Slang PrimoFlex® 1/2" 20 m
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
  • Sproeien van de tuin
  • Moestuin
  • Potplanten
  • Sierplanten
  • Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.