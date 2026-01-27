Nettoyant en profondeur intensif RM 750, 10l
Nettoyant intensif peu moussant pour éliminer les salissures les plus tenaces causées par l'huile, la graisse, la suie, le sang ou les protéines. Convient au nettoyage mécanique des sols ainsi qu'aux nettoyants de surface.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (l)
|10
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|1
|pH
|13,7
|Poids (kg)
|11,1
|Poids avec emballage (kg)
|11,8
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|290 x 190 x 230
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
- Transport
- Lavage de véhicules
- Nettoyage de pièces
- Nettoyage des sols
- Dégraissage des surfaces