Nettoyant en profondeur intensif RM 750, 10l

Nettoyant intensif peu moussant pour éliminer les salissures les plus tenaces causées par l'huile, la graisse, la suie, le sang ou les protéines. Convient au nettoyage mécanique des sols ainsi qu'aux nettoyants de surface.

Spécifications

Données techniques

Conditionnement (l) 10
Unité d’emballage (Pièce(s)) 1
pH 13,7
Poids (kg) 11,1
Poids avec emballage (kg) 11,8
Dimensions (L × l × H) (mm) 290 x 190 x 230
Nettoyant en profondeur intensif RM 750, 10l
Nettoyant en profondeur intensif RM 750, 10l
Nettoyant en profondeur intensif RM 750, 10l
Nettoyant en profondeur intensif RM 750, 10l
Nettoyant en profondeur intensif RM 750, 10l
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
  • Transport
  • Lavage de véhicules
  • Nettoyage de pièces
  • Nettoyage des sols
  • Dégraissage des surfaces
Accessoires